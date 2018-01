Selon le 65rapport groupe Axalta Coating Systems sur la popularité des teintes automobiles, le blanc a été la couleur de prédilection des automobilistes dans le monde en 2017, représentant 39 % des ventes.En Chine, les véhicules de couleur blanche représentent le gros de la production et donc des ventes, avec une part qui s’élève à 62 % (47 % arborent un blanc uni et 15 % un blanc nacré).« Avec son attrait moderne, le blanc demeure en tête des ventes dans le monde entier, commente Nancy Lockhart, responsable du marketing couleur chez Axalta monde. Les blancs nacrés ont gagné 4 % en popularité cette année car cette teinte multicouche est utilisée dans tous les segments et elle est la plus utilisée au Japon. Dans l'ensemble, les couleurs claires et lumineuses continuent de progresser, comme le gris clair et les teintes bleu clair à bleu moyen qui ont suscité un intérêt accru sur le marché ».Au niveau mondial,tandis que le gris et l’argent arrivent ex æquo à la troisième place pour la deuxième année consécutive (11 %).Si le blanc domine également en Europe, sa part se révèle moins importante (25 %). Le noir représente 21 % des ventes et le gris 20 %. « Le gris est plus populaire en Europe que dans n’importe quelle autre région », précise Axalta.Le rapport révèle enfin que le bleu gagne en popularité en Amérique du Nord, en particulier dans le segment compact/sport où il a augmenté de 6 points de pourcentage pour atteindre les 16 %. « Depuis quelques temps, le bleu est tendance en plusieurs versions, depuis les teintes hautement chromatiques jusqu’aux couleurs métallisées claires, et la prochaine teinte neutre à entrer en compétition est le gris qui a le vent en poupe », conclut Elke Dirks, conceptrice de teintes automobiles de première monte chez Axalta pour la région Europe, Moyen- Orient et Afrique.