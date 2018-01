L’entité SAIC Mobility Europe, une division du fabricant de véhicule chinois, a entamé ses activités européennes avec les premières livraisons de son véhicule utilitaire électrique EV80, badgé Maxus. Cette marque, déjà entraperçue sur quelques salons européens, a noué un partenariat avec le spécialiste allemand de la location longue durée, Maske, pour équiper une société de messagerie urbaine basée à Hambourg. Maske est le premier acteur en Europe à proposer en location à ses clients le fourgon électrique Maxus EV80.Ce dernier est disponible en fourgon et en châssis cabine. Il propose un volume total de 10,2 m3 pour une capacité de charge utile maximale de 950 kg. Le Maxus EV80 offre une autonomie de 200 km.Dans un premier temps, le véhicule sera « livré en priorité en Allemagne et en Autriche ». Mais le constructeur chinois annonce que d'autres marchés seront très prochainement ouverts dans toute l'Europe pour accompagner le développement de Maxus. Le Benelux et la France sont ciblés. SAIC annonce que la marque sera officiellement lancée en 2019.Fondée en 2011, Maxus dispose de 3 usines en Chine, à Wuxi, Nanjing et Liyang. Le site de Wuxi, qui a produit 71 569 véhicules en 2017, devrait d’ailleurs être agrandi afin de porter ses capacités de production à 200 000 véhicules par an d’ici à 2020.