Plateforme de mise en relation entre automobilistes et garagistes, Vroomly permet à l'automobiliste d'obtenir un devis des garagistes qu'elle a certifié et de prendre des rendez-vous en ligne.Cette startup vient de publier le coût d'entretien des voitures les plus vendues en France. Pour réaliser cette étude, elle s'est basé sur les données fournies par plus de 700 garagistes "et des milliers d'internautes en France".Elle s'est appuyée sur un algorithme et le profil de l'acheteur type qui roule 12 000 km par an, en essence, avec une motorisation et des finitions de milieu de gamme et qui réalise un entretien régulier de son véhicule dans un centre auto ou chez un garagiste indépendant.