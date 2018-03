Plus de 10 franchisés en 2018

Le marché de la pièce de rechange ne cesse de se transformer depuis plusieurs années et l’arrivée de la société Newdis, via son concept Otop, en est encore un exemple concret. Créée sous l’impulsion de trois anciens responsables du groupement Doyen (Franck Millet, Raphaël Auquier, Harry Pottiez), accompagnés d’un quatrième actionnaire (Michel Delville), l’entité a opté pour un modèle hybride pour se frayer un chemin sur ce secteur concurrencé : l’expertise logistique et le service propres aux distributeurs de pièces associés à la souplesse et à la tarification des pure-players qui vendent aux particuliers.Otop entend ainsi se positionner comme une alternative pour les réparateurs et garages grâce à des prix agressifs (30% en dessous des tarifs pratiqués par la distribution classique en moyenne), une offre composée de 121 lignes de produits et plus de 35 000 références en stock (plus de 90% de marché en pièces mécaniques), des livraisons à J+1 matin assurées depuis le centre logistique d’Orléans (celui du groupe Deret) et relayées par le réseau de centres de proximité.Deux mois seulement après son lancement, l’enseigne a choisi de participer à Franchise Expo, qui ferme ses portes le 28 mars 2018, afin de se faire connaître et rencontrer les futurs franchisés. Dans un premier temps, les dirigeants de Newdis ont choisi de développer le réseau en propre. Aux premiers centres de Chartres, Orléans, Tours, Massy, Laval et Rouen, déjà opérationnels, la société prévoit. En avril, ce sont les zones d’Evreux, Angers et Rennes qui seront couvertes.A compter du mois septembre, les premiers franchisés viendront compléter le maillage. A fin 2018,. En 2020, Otop vise, correspondant à un rayon de livraison d’environ 45 minutes. Le gros du déploiement se fera en 2019 avec l’ouverture de 86 structures.L’entrée dans le réseau requiert. Un apport personnel deest réclamé. Le montant total du financement est estimé entre 81 000 et 91 000€ HT. Otop annonce un chiffre d’affaires prévisionnel compris entre. « Nous ciblons des professionnels de la logistique ou du secteur automobile mais, au final, c’est véritablement l’esprit de service du franchisé qui nous importe le plus », précise Franck Millet. La durée du contrat s’étend sur cinq ans.Newdis France anticipesur le secteur de la pièce de rechange, soit un chiffre d’affaires qui devrait avoisiner les 225M€ (sur une estimation du marché entre 6,5 et 7 milliards d’euros).