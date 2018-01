N’en déplaise aux éternels Cassandre et autres ennemis de la chose automobile, le Festival Automobile International et son prolongement désormais aussi naturel qu’attendu, l’exposition de concept-cars, organisés paret supervisés par un jury de haute tenue, sont devenus des rendez-vous incontournables à Paris.Le premier temps de l’événement aura lieu ce soir avec la remise des prix, notamment celui de « la plus belle voiture de l’année », décerné par des internautes de plus en plus nombreux, notamment cette année grâce au dispositif mis en œuvre avec BFM. Il reste trois finalistes pour succéder à l’Alfa Romeo Giulia : Alpine A110, BMW X2 et DS7 Crossback. Entre la mode blockbuster des SUV et la coquetterie d’un revival sportif, faites vos jeux !On connaîtra aussi le prototype qui succédera au Renault Trezor pour le prix de « plus beau concept-car de l’année » : Kia Concept ProCeed, Lamborghini Terzo Millennio Concept, Mazda Concept Vision Coupé ou Mercedes AMG Project One. Les grandes mutations en cours dans l’industrie automobile ne sont pas oubliées et les concept-cars du « Grand prix Futuristic city car » l’illustreront.Le second temps s’ouvre demain par le biais d’une exposition de concept-cars, comme de coutume scénarisée par l’architecte. Une quinzaine de concept-cars sera réunie en une parfaite et rare unité de lieu, de temps et d’action. En parallèle, une exposition sur le design français depuis les riches années 1930 est proposée. La créativité contemporaine et des années à venir sera de son côté mise en exergue par la présence de trois écoles de design (Strate, ISD et Créapole) et par le Prix « Young designer awards by BMW ».Fier d’avoir su asseoir son concept de fashion week automobile, Rémi Depoix voit déjà plus loin et envisage un développement international de l’événement, comme en témoignent le partenariat avec Roger Dubuis ou les contacts noués avec la FIA, par l’entreprise de. "L’avenir est réjouissant, car au-delà d’une ode au style et à l’élégance, l’événement dépasse le cadre du design pour porter une vision des mobilités de demain", conclut-il.