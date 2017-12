Classé en 18position du dernier top 50 publié par ICDP , le groupe Alcopa, fondé et dirigé par la famille Moorkens, souhaite se retirer de la distribution automobile, si l’on en croit plusieurs informations sérieuses rapportées récemment.« Les actionnaires mènent effectivement des réflexions pour savoir s’il faut poursuivre ou non cette activité. Mais rien n’est encore concrétisé à ce jour. On observe en Europe une forte consolidation de l’activité retail. Pour être acteur de ce mouvement, et non spectateur, il faut consentir de gros investissements. En revanche, cette réflexion ne porte pas sur l’importation de véhicules », expose un dirigeant belge.Selon un spécialiste de la distribution en Europe, il s’agit plus vraisemblablement d’une vente globale, au même titre que PGA en France, et non d’une cession par appartement. Pour un autre observateur, qui confirme que le groupe souhaite vendre depuis plusieurs mois, le périmètre de l’opération n’est pas aussi clair. « Est-ce qu’ils vendent l’immeuble tout entier ou plusieurs appartements ? Est-qu'il s'agit de l'activité retail ou alors de l'importation? C’est assez complexe. Mais je sais qu’il y a eu plusieurs prétendants ».Enfin, selon un autre spécialiste, le groupe Alcopa a demandé à se retirer du groupe Bernard, dont il est actionnaire à hauteur de 34 % depuis 2012. En 2016, le groupe belge a commercialisé 68 000 voitures neuves, dont 43 000 dans le cadre de l’importation (sous la filiale Alcomotive) et 25 000 unités en qualité de distributeurs (via l’entité Modis), et généré un chiffre d’affaires de 1,56 milliard d’euros. Alcopa est importateur en Belgique (Hyundai, Isuzu, Ssangyong et Suzuki), en Allemagne (Ssangyong), aux Pays-Bas (Isuzu, Ssangyong), en Pologne (Isuzu, Ssangyong), en Suisse (Hyundai, Ssangyong) et au Luxembourg (Hyundai, Isuzu, Ssangyong et Suzuki). En Belgique, l’opérateur distribue une dizaine de marques (Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar, Citroën, Toyota, Opel, Nissan, Kia, Fiat, Jeep...).Depuis 2010, la filiale de distribution était dirigée par Benoît Dejean. Ce dernier a quitté le groupe il y a deux mois.Le groupe Alcopa est également actif dans la moto, le poids lourd, les pièces de rechange (voitures, bus, bateau) et les enchères automobiles, via sa société Alcopa Auction (5 salles de vente en France).