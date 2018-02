L'achat

Les mutations des comportements d’achat des consommateurs dans le retail et leurs traductions avérées ou pressenties dans le domaine de l’automobile nous obligent à (nous) poser des questions sur les enjeux pour la distribution automobile.Grâce à l’audience de largus.fr , premier site automobile grand public de France, Argus Conseil a pu effectuer une large enquête auprès d’automobilistes en phase d’achat ou de vente.En matière de carrosserie, le SUV (moyen, grand, petit) est toujours plus populaire au détriment des compactes, des polyvalentes et des citadines. La citadine est d’ailleurs probablement un segment qui va se raréfier chez les marques généralistes, à l’exception de deux positionnements : le premium et le low-cost.L’offensive SUV sur 2018 continue avec Hyundai Kona, Skoda Karoq ou encore Kia Stonic., avec un net recul des motorisations au gazole (point bas à 25 % des ventes à particuliers en janvier 2018).L’un des éléments qui agite le plus l’industrie automobile est la vente en ligne. L’offre est balbutiante mais elle existe désormais, intégrant même la possibilité de réaliser son financement en ligne. Zanzicar Briocar , Autosphere représentent assez bien ce nouveau canal de vente.A la question « êtes-vous prêt(e)s à acheter votre véhicule totalement sur internet ? », les répondants ne sont que. 30% des répondants souhaitent toujours pouvoir essayer le véhicule. 56% des répondants sont réticents à toute forme de vente en ligne.Enfin, lorsque l’on demande à notre panel quels sont les éléments susceptibles de les faire basculer vers de l’achat en ligne, la perspective d’un gain financier est clairement l’élément le plus fort. Mais ce n’est pas le seul, puisque les distributeurs peuvent aussi miser sur les éléments de réassurance (garantie) ou les éléments de preuve (configurateur high-tech).En cas de projet de revente de leur véhicule, les particuliers se partagent assez équitablement entre revente à d’autres particuliers ou bien à des professionnels.Pour beaucoup, la sécurité transactionnelle (décharge de responsabilité) motive la revente à professionnels. À l’inverse, le gain financier et donc la perspective de revendre son véhicule à un prix plus élevé à un autre particulier est l’élément le plus fort qui guide vers une vente à particuliers.C’est dans ce cadre que nous avons vu fleurir de nombreuses offres d’outils d’aide et d’accompagnement aux démarches pour faciliter ce type de transaction. Là aussi, l’offre n’est pas encore structurée. Des disrupteurs (Carizy, Kyump, Effycar,) se sont positionnés sur ce segment, de grands acteurs de l’assurance (Coach auto Maif), et il y a fort à parier que distributeurs et constructeurs lorgnent ce marché.L’essai est la phase clef qui transforme au mieux vers l’achat. Mais selon notre étude,. C’est sans aucun doute un domaine dans lequel il y a de grands enjeux de transformation et autant d’opportunités de se différencier.Lorsqu’on interroge sur la qualité des outils proposés en concession par rapport aux outils disponibles sur internet, là aussi, on peut identifier des axes de progrès sur les outils de configuration, de visualisation de la gamme pour pouvoir maintenir l’attractivité des points de vente.Au moment où nous sommes abreuvés d’information sur l’innovation, les technologies embarquées, les alternatives de mobilités ; nous avons proposé à nos répondants de se prononcer sur leur vision de l’automobile. Trois possibilités leur étaient offertes :: mode traditionnel d’utilisation d’un véhicule, acheté, financé ou loué, il est 100% disponible pour son possesseur.: véhicule loué auprès d’un opérateur professionnel pour répondre à des besoins de mobilités ponctuels.: véhicules partagés entre particuliers, loués, prêtés, ou co-voiturés.Si l’automobile individuelle reste la vision la plus répandue, elle n’est partagée qu’à 63 % par notre panel.. Cette dernière tendance, qui transforme la voiture en commodité, est naturellement plus présente dans les métropoles et centres urbains, là où le taux de possession de véhicules tend à stagner voire à diminuer.