Largus.dz : un outil intelligent et personnalisable

Mourad Saâdi, propriétaire du magazine Le mensuel de l’automobile – dirigeant de la filiale algérienne et gérant de la plateforme Largus.dz affirme que « Le lancement de Largus.dz constitue une nouvelle étape dans le marché algérien de l’automobile, qui traverse une crise essentiellement marquée par la baisse des volumes de ventes et par l’arrêt des importations, suivis du foisonnement de réseaux informels d’échanges de véhicules ».

« L’introduction de la Cote Argus® en Algérie constitue une nouvelle étape d’un long processus d’internationalisation de nos activités, démarré en 2014. Après le Maroc et la Côte d’Ivoire, nous avons estimé qu’il fallait mettre un pied sur un marché encore immature mais prometteur, à savoir l’Algérie.

Nous avons un rôle important à jouer sur ce futur marché de l’occasion. A ce titre, nous allons compéter notre système de cotation de véhicules d’’occasion avec nos meilleurs outils, contenus et savoir-faire ».

Après l’Europe (Belgique, Portugal, Espagne, Roumanie), les pays subsahariens (Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso, Sénégal) et le Maroc, l’Algérie est le 11ème pays où s’implante le Groupe Argus.Avec plus de 800.000 transactions annuelles pour un montant évalué à 10 milliards de dollars, le marché algérien du véhicule d’occasion figure parmi les plus importants du continent. C’est sur ce marché peu structuré et soumis à des phénomènes spéculatifs que Largus.dz se positionne.Outil paramétrable dédié aux professionnels, la plateforme Largus.dz, animée par des experts de l’Argus, offre désormais une valeur de référence pour tous les acteurs du secteur automobile : concessionnaires, négociants VO, professions réglementées, etc. Un gage de sécurité et de stabilité des prix, sur un marché complexe et mal régulé. Gratuit dans un premier temps, le service sera monétisé courant 2018.Mais le Groupe Argus ne compte pas en rester là, et poursuivra ses développements en Algérie, avec le déploiement de deux outils phares à destination des professionnels du négoce automobile : Prevar, destiné à étudier et anticiper la dépréciation des véhicules, et Planet VO², solution dédiée à la reprise, la revente, la gestion des stocks et des labels, ainsi qu’au management de la relation client et de la qualité.Alexandrine Breton Loÿs, Présidente du Groupe Argus, quant à elle, se réjouit :