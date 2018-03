Le groupe Cobredia , dirigé par François Picard, a notifié son intention d’acquérir 100 % des titres des sociétés Brest Auto, Cap Ouest Auto et Garage automobile de l’Ouest. L’opération a été notifiée le 26 mars 2018 sur le site de l’Autorité de la concurrence.Le groupe Cobredia va ainsi renforcer son partenariat avecJusqu’ici, il ne distribuait Toyota que sur le seul département du Morbihan. Il va faire son entrée dans le réseau du groupe FCA, via. L’opération comprend également l’acquisition de, située à Brest.Ces affaires appartiennent au groupe Sofiland, présidé par Robert Landot. Fondée en 1978, l’entreprise familiale a commercialiséen 2017 et généré un chiffre d’affaires deDeuxième plus gros groupe de distribution en Bretagne, Cobredia pointait à la 24position de notre top 100 en 2017, avec un chiffre d’affaires de