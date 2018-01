«Nous étions dans les premiers à nous positionner sur ce secteur, rappelle Edouard Colin, président du groupe Colin, et Fondateur de Youpicar. Le digital est dans notre ADN depuis de très nombreuses années. Aujourd’hui, nos clients évoluent, les modes de consommation également. Youpicar a été créé en ce sens : une ambition d’être au plus proche de nos clients, de leur assurer une vente sereine au prix juste ».

Comment ça marche ?

Une expertise sur le lieu souhaité par le client

Simplifier la vie du particulier souhaitant vendre son véhicule d'occasion. Il lui suffit d'identifier et décrire en quelques clics sa voiture, il peut alors obtenir en ligne une offre ferme. Une expertise et le rachat son ensuite programmés à son domicile.C'est l'initiative que vient de rendre publique le groupe d'Edouard Colin, distributeur automobile en région parisienne, avec sa plateforme Youpicar Edouard Colin peut s'enorgueillir d'une grande expérience dans le e-commerce automobile. Dès 2002, il s’était lancé dans l’offre de véhicules en ligne, avec son site Epicar.Youpicar s’est positionné sur le rachat de véhicules d’occasion 100% en ligne, sans engagement et sans frais. Sa promesse : assurer à chaque particulier le rachat de sa voiture directement à domicile, « de manière simple, intuitive, et rapide. »Depuis le site internet ou son mobile, le vendeur du véhicule renseigne le numéro d’immatriculation ou un minimum d’informations sur sa voiture : mois & année de première mise en circulation, marque et modèle.En quelques secondes, il obtient l’estimation de son véhicule. Pour que Youpicar puisse lui proposer une offre de rachat ferme de chez lui, l’internaute décrit l’état de son véhicule (rayures, impacts, dates de révisions par exemple). Ces informations complémentaires permettent à Youpicar d’annoncer le prix le plus juste, en fonction du marché et du nombre de transactions réalisées.Dans un second temps, un rendez-vous est fixé avec un expert indépendant mandaté par Youpicar afin d’effectuer le « YoupiCheck » du véhicule. Le plus ? A la demande du client, le rendez-vous peut s’effectuer où et quand il le souhaite, que ce soit sur son lieu de travail, à domicile, en semaine ou le week-end.Entièrement gratuit et sans engagement, ce rendez-permet de vérifier l’ensemble des informations fournies en ligne par le vendeur, et donc de valider l’offre de rachat ferme émise au préalable par Youpicar. En cas de non conformité, une nouvelle offre est réalisée.Après confirmation de l’offre de rachat, un dernier rendez-vous est pris pour effectuer la transaction à l’endroit souhaité par le vendeur. Youpicar se charge de l’ensemble des modalités administratives ; son partenaire logistique (Expedicar) récupère le véhicule. La signature du certificat de vente déclenche l’ordre de paiement sécurisé par virement (via La Banque Populaire).