Implanté en Bretagne (Morbihan, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine) et dans les Pays-de-la-Loire (Loire-Atlantique et Maine-et-Loire), le groupe Digoin-Mustière (DMD) a notifié son intention de reprendre la concession Ford de Saint-Brieuc, ainsi que le site de Tabu, près de Guingamp (22).« L'opération prévoit l'acquisition par la société Contacts Automobiles des actifs constitutifs du fonds de commerce de concession automobiles sous marque Ford de la société FP Automobiles en redressement judiciaire, comprenant actifs incorporels, actifs corporels et stocks », précise l’Autorité de la concurrence.Cette concession était dirigée jusqu’au 1er janvier 2017 par Frédéric Corre, qui continue d'exploiter la concession Ford de Lannion. Le dirigeant breton avait cédé l'an passé ses affaires à son collaborateur Francis Poupeau.Le groupe Digoin-Mustière (DMD) représente déjà le panneau Ford dans les Côtes-d’Armor via la concession de Dinan. En 2017,(via 8 sites), il se positionnait comme le deuxième plus gros distributeur Ford en France (derrière le groupe Maurin).L’an passé, le groupe DMD pointait en 59e position de notre top 100 avec