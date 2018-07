Distributeur historique des marques Renault et Renault Trucks en France, le groupe Faurie représente la marque au losange au nord de Limoges (Limoges Diffusion Automobiles). Comme dans beaucoup de villes hexagonales, traversées par un fleuve, une rivière ou un grand axe routier, les flux de circulation se révèlent souvent compliqués et privent dès lors les commerces d’une partie de la clientèle locale.Aussi, dans l’optique de « se rapprocher un peu plus de ses clients et d’assurer une présence au sud de la ville, à l’opposé de l’implantation historique de la concession », le groupe Faurie a pris l’initiative d’implanter une boutique éphémère au cœur du Centre Commercial Boisseuil, « l’un des plus gros centres commerciaux de la ville ». Deux modèles Renault y sont exposés ainsi que des articles de la gamme Renault et Renault RS.Des vendeurs de la concession Limoges Diffusion Automobiles animent ce dispositif du lundi au samedi (de 9h30 à 20h), afin de conseiller les clients sur toute la gamme de véhicules Renault. « Mais la boutique n’est pas qu’une annexe de la concession Renault Limoges Diffusion Automobiles », précise le groupe. Celle-ci est en place depuis le 1er juin et restera ouverte jusqu’au mois de septembre 2018.En 2017, le groupe Faurie a atteint un chiffre d’affaires de