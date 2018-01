L’Autorité de la concurrence rapporte que la société GCA Investissements, dirigée par David Gaist, a acquis la totalité des actions composant le capital de la société J.D.B. Meaux. Cette dernière, dirigée par Jean Del Beato, distribue les marques BMW et Mini à Mareuil-lès-Meaux (77). En 2016, la concession a généré unImplanté en Bretagne, en Normandie, dans le Pays-Val-de-Loire et en Nouvelle Aquitaine, le groupe GCA réalise donc une première incursion en Île-de-France. Une opération étonnante sachant que dans le même temps le groupe Horizon , situé en Île-de-France, s’est lui positionné début janvier 2018 pour reprendre les concessions BMW de Rouen et Dieppe.Pour rappel, en 2015, le groupe dirigé par David Gaist avec racheté les affaires BMW et Mini de Saint-Lô, Cherbourg et Granville.Ces deux nouvelles opérations viennent ainsi confirmer le mouvement de concentration en cours au sein du réseau BMW.Par ailleurs, le groupe GCA s'est également porté acquéreur en janvier 2018 de la concession Fiat d'Avranches, détenue par Jean-Claude Durville.En 2017, il a généré un chiffre d’affaires de