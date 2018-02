En décembre dernier, nous vous informions que le groupe Molina (IDM) était en passe de vendre ses dernières concessions Renault et Dacia, situées à Orange et Carpentras, à PGA Motors (Emil Frey). L’opération avait été notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence. Finalement, toujours selon l’Autorité de la concurrence, ces affaires devraient tomber dans l’escarcelle du groupe Grands Garages du Pas-de-Calais (GGP), fondé récemment par Jean-Marie Zodo et désormais dirigé par Michel Cordier.« L'opération envisagée porte sur la prise de contrôle exclusif par la société G.G.P des sociétés OSA et SOVA exploitant des concessions Renault/ Dacia sur les secteurs d'Orange et Carpentras dans le Vaucluse », est-il ainsi énoncé.Le groupe Grands Garages du Pas-de-Calais avait jusqu’ici concentré ses opérations de croissance externe dans le nord de la France avec le rachat, en 2017, des concessions Renault et Dacia de Bruay-la-Buissière, Avion, Cauchy-à-la-Tour, Marconne et Saint-Pol-sur-Ternoise (62), appartenant au groupe Ducarin, et très récemment de l’affaire Renault et Dacia de Seclin (59), appartenant à Roger Wacrenier.