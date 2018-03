Encore peu connu fin 2017, le groupe Grands Garages du Pas de Calais se fait un nom dans le paysage de la distribution automobile, et plus particulièrement dans le réseau Renault, à vitesse grand V. Après avoir racheté en 2017 les affaires du groupe Ducarin, suivies en 2018 de la concession Renault de Roger Wacrenier et des affaires du groupe IDM (Orange et Carpentras), l’opérateur a notifié son intention de prendre « le contrôle exclusif de sept sociétés, dont quatre opérationnelles et trois immobilières, dans les départements du Nord et de 1'Aisne exploitant des concessions automobiles de marque Renault, Dacia et Nissan ».



Ces affaires, détenues par Lionel Conraux, représentent Renault et Dacia à Cambrai, Avesnes Sur Helpe (59) et Guise (02), ainsi que Nissan à Cambrai et Louvroil (59). Le groupe Conraux avait commercialisé plus de 1200 VN en 2016 et affiché un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros.



Fondé par Jean-Marie Zodo et dirigé par Michel Cordier, le groupe Grands Garages du Pas de Calais distribue donc Renault et Dacia dans le Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne et le Vaucluse, ainsi que Nissan dans le Nord.