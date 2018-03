, annonce Mikael Pete, directeur général du groupe Horizon, lors du lancement de son nouveau service e-commerce,. Et d’ajouter : « Les points de vente physiques ont au contraire une possibilité de se transformer pour coller aux attentes des consommateurs de plus en plus connectés. »

Par l'intermédiaire de cet outil digital, le dirigeant propose aux internautes, et à ses clients, d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion directement en ligne en seulement quatre clics et, depuis son canapé. Sur www.horizondrive.fr, la première étape consiste à trouver « le véhicule de ses rêves », la deuxième à contacter un conseiller via un rendez-vous live en vidéo, la troisième à déposer un acompte en ligne « en toute sécurité » (le solde sera à régler sur site) et enfin, à récupérer sa voiture dans une concession Horizon ou si besoin, le client peut ainsi disposer de la livraison à domicile.



Le groupe garantit un parcours personnalisé jusqu’à la finalisation du projet et « la réalisation du même parcours d’achat qu’en concession. La distance entre notre clientèle et la voiture de leurs rêves est désormais plus courte que jamais ».

Le groupe Horizon répond surtout à une réalité : selon une étude de Google, les outils digitaux sont totalement absents des concessions automobiles alors même que 78% des clients effectuent des recherches sur leur smartphone avant de procéder à une visite physique (seulement 26% se déplacent une fois en concession).