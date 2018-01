Retrouvez les derniers mouvements dans le réseau BMW :

L’Autorité de la concurrence rapporte ce 10 janvier 2017 que « la société rouennaise de diffusion automobile a vocation à être cédé par ses actionnaires à la société Horizon ». Dirigé par Frank Gentin et Mikaël Pete, le groupe Horizon s’est positionné pour reprendre les concessions BMW et Mini Rouen et Dieppe (76). Ces deux affaires, qui ont représenté un chiffre d’affaires de, sont détenues par la famille Dullieux.Distributeur BMW et Mini via trois concessions, situées à Courbevoie, Saint-Gratien (92) et Pontoise (95), le groupe Horizon va donc explorer un nouveau territoire et renforcer par la même occasion sa position avec la marque allemande., un volume qui le positionnait en 6position dans le top 10 des distributeurs en France. Le groupe avait également vendu 500 Mini (9place).