Le groupe Volkswagen, qui a installé son siège à Roissy-en-France, va accroitre sa visibilité dans la zone aéroportuaire de Roissy avec l’ouverture en 2018 de deux showrooms. Au projet du groupe Audi Bauer , qui va ouvrir une concession de 4 600mpour exploiter la marque aux anneaux, va s’ajouter celui du groupe Jallu-Berthier L’opérateur a signé un bail avec le groupe ADP, aménageur du terrain, pour construire une concession Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires près de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette affaire de 2 150 m², installée sur une parcelle de 8 700 m², sera située à proximité du centre commercial Aéroville et de la concession Audi. Les travaux de construction viennent de débuter pour une livraison prévue à l'automne 2018.En plus du showroom de 350 mdestiné à la vente de véhicules neufs, et des zones dédiées à la vente de VO et de VUL, la concession s’appuiera sur un atelier de réparation équipé de 7 postes de travail et de 2 aires de réparation rapide pour les véhicules particuliers et utilitaires. Des révisions à 4 mains en 1 heure pour les véhicules particuliers et en 1h30 pour les utilitaires sont annoncées. Une offre d'entretien et de "valeting" intégré sera proposée aux clients loueurs longue durée ou disposant d'un contrat d'entretien Volkswagen.« L'ouverture de notre huitième site de distribution des marques Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires au nord de Paris est une réelle opportunité pour nous rapprocher de nos clients particuliers, taxis et entreprises. Cette concession aura l'énorme avantage d'être située au cœur d'un des plus grands hubs de transport et d'entreprises en Europe », commente Pierre Jallu-Berthier, président du groupe éponyme, dans un communiqué.Classé en 42position de notre top 100 2017,En 2016, il avait commercialisé 3 000 VP et 350 VUL de la marque Volkswagen. L’opérateur représente également les panneaux Ford, Audi, Skoda, Suzuki et Citroën.