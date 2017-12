Nos confrères de la Voix du Nord rapportent que le groupe Lempereur, qui représente BMW à Béthune depuis 2016, a investi 500 000 € pour construire un Mini Store. La concession, qui jouxtera le bâtiment dédié à la marque allemande, ouvrira ses portes en mars 2018. Sept voitures neuves y seront exposées et le groupe dirigé par Jean-Paul Lempereur se fixe pour ambition d’y commercialiser entre 120 et 140 véhicules par an. L’opérateur commercialise 180 BMW et 250 véhicules d’occasion sur Béthune.

Le groupe va également investir en décembre 2017 l’ancien Carrefour Drive, situé en face de la concession BMW, pour y développer une activité de vente de véhicules d’occasion sous les labels BMW Premium Sélection et Mini Next. Environ 30 voitures seront exposées dans le showroom et une cinquantaine seront stationnées à l’extérieur.

Classé en 70e position de notre dernier top 100, le groupe Lempereur a commercialisé 710 BMW et 310 Mini en 2016. Au global, il représentait l’an passé un volume de 4 918 VN et 4 205 VO pour un chiffre d’affaires de 175M€.