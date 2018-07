Première classe en septembre 2018

Au regard des difficultés rencontrées pour trouver des techniciens, des carrossiers et des vendeurs, le groupe dirigé par Jean-Paul Lempereur a pris les choses en main et décidé d’ouvrir sa propre école de formation. Une démarche qui commence déjà à porter ses fruits chez quelques autres groupes de distribution (Rouyer, Tressol-Chabrier, RCM, Lamirault, Michel, CAR Avenue...). Pour le groupe multimarque, présent dans le Nord avec 11 marques et 22 points de vente, l’enjeu de ce projet consiste à « assurer sa croissance et sa pérennité en formant les collaborateurs qui accompagneront les développements futurs, anticiper les départs en retraite, faire partager les valeurs du groupe aux jeunes et offrir un débouché et un véritable plan de carrière à l’issue de la formation ».L’opérateur s’est ainsi rapproché des lycées professionnels et des organismes de formation. Il s’est notamment adjoint les compétences de deux organismes liés à l’automobile : l’URMA à Arras et le GNFA à Carvin.« Une annonce a été faite auprès des proviseurs des lycées de Waziers, Bapaume et Hénin Beaumont pour les informer de ce projet afin qu’ils puissent sélectionner les jeunes intéressés par une formation qualifiante en alternance de 14 mois postbac, avec un engagement du groupe Lempereur de proposer un CDI à l’issue de cette formation sous réserve d’obtention du diplôme », informe-t-il.Le projet sera exposé le 12 juin dans les trois lycées professionnels afin de trouver des candidats motivés à la fois par le métier et le parcours professionnel proposé. Une première classe dedevrait voir le jour dès le mois de septembre 2018.« Les candidatures retenues feront l’objet d’un premier entretien avec les responsables du groupe Lempereur suivi d’un test de compétence avec l’organisme de formation. Dès la publication définitive des résultats du bac, les jeunes retenus signeront début juillet leur contrat de professionnalisation au cours d’une manifestation regroupant leur famille, les élus de la région et les organismes de formation ».Pour l’occasion, Jean-Paul Lempereur animera une réunion pour présenter cette école, le 26 juin, à la Cité de l’automobile , en présence de Xavier Bertrand, président des Hauts de France.