Le groupe dirigé par Valère Nedey inaugure ce 26 juin 2018 le premier DS Store de la région Nord Franche-Comté. Selon l’opérateur, il s’agit de la plus grande vitrine consacrée à la marque premium du groupe PSA en France. Comme un symbole, celle-ci est intégrée au sein de la concession Peugeot de Montbéliard, présentée lors de son inauguration en 2016 comme la « plus grande concession de la marque en Europe ».Le point de vente DS se trouve également à proximité de l’usine de Sochaux, qui produisait jusqu’à peu la DS 5 . Cet écrin de 450 m, qui a représenté un investissement de 600 000 euros, fait naturellement la part belle au digital avec notamment le casque virtuel DS Virtual Vision Il s’agit du premier DS Store pour le groupe Nedey qui distribue Peugeot à Montbéliard, Valentigney et Belfort, ainsi que Citroën à Voujeaucourt et Belfort. L'opérateur table sur, auxquelles viendront s'ajouter. Pour l'exercice 2019, il prévoit(selon la production).En 2017, le groupe a commercialisé