Répartition du chiffre d'affaires par catégorie Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 2016 2017 % croissance En % du CA 2017 Var. à périmètre constant Données non auditées Véhicules d'occasion 97 144,7 +49,20% 33,00% +8,10% Véhicules neufs 141 227,3 +61,20% 51,80% +15,70% Autres 51,8 67,1 +29,50% 15,30% +4,50% TOTAL 289,8 439 +51,50% 100% +11,50% Véhicules particuliers 167,5 300,6 +79,50% 68,50% +9,70% Véhicules commerciaux 122,3 138,4 +13,20% 31,50% +13,20% TOTAL 289,89 439 +51,50% 100% +11,50%

Répartition des volumes par catégorie Volumes (en nb d'unités) 2016 2017 % croissance En % des volumes 2017 Var. à périmètre constant Données non auditées Véhicules d'occasion 8 000 11 586 +44,80% 57,70% +5,20% Véhicules neufs 4 954 8 507 +71,70% 42,30% +8,20% TOTAL 12 954 20 093 +55,10% 100% +6,60% Véhicules particuliers 9 902 16 942 +71,10% 84,30% +8,10% Véhicules commerciaux 3 052 3 151 +3,20% 15,70% +3,20% TOTAL 12 954 20 093 +55,10% 100% +6,60%

A l’issue d’un quatrième trimestre de bonne facture, le groupe Parot présente d’excellents résultats au titre d’un riche exercice 2017. Le chiffre d'affaires s’établit ainsi à 439,0 millions d’euros en données consolidées (+51,5%), en ligne avec les objectifs du groupe (entre 435 et 445 millions d’euros). « Cette croissance intègre l'impact des acquisitions de VO 3000 et Behra en 2016 et de Brienne Auto en 2017. A périmètre constant, la croissance organique ressort à +11,5%. En données pro forma, intégrant Brienne Auto sur 12 mois, le chiffre d'affaires de Groupe PAROT s'établit à 464,8 millions d’euros pour 20 930 véhicules vendus », détaille le groupe dans un communiqué.« Cette dynamique commerciale a été largement portée par les véhicules particuliers et les véhicules d'occasion, confirmant le succès de la stratégie engagée visant à se concentrer prioritairement sur ces deux segments. Cette performance se traduit dans les volumes du groupe, qui, à périmètre constant, surperforment largement la dynamique enregistrée par le marché français en 2017, sur ces deux segments prioritaires : +8,1% sur les véhicules particuliers (contre une hausse de 5,1% sur le marché français) et +5,2% sur les véhicules d'occasion (+0,6% sur le marché français) », met exergue le groupe, tout en soulignant aussi que les ventes de véhicules commerciaux ont progressé de +3,2% en volume sur l'exercice.« La forte croissance enregistrée en 2017, couplant performance organique et croissance externe, traduit notre capacité à mettre en œuvre le plan stratégique présenté lors de notre introduction en Bourse. Cet exercice a également été marqué par le franchissement d'étapes majeures sur nos axes prioritaires de développement : le renforcement de notre réseau national, avec l'annonce de deux acquisitions stratégiques, la montée en puissance du véhicule d'occasion et la digitalisation, avec les lancements réussis de nos sites zanzicar.fr et AutobyParot.com. Autant de relais de croissance prometteurs qui nous permettent d'aborder 2018 avec confiance et de prévoir un nouvel exercice de croissance », se réjouit, président directeur général du groupe éponyme.