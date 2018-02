Une opération financée par dettes bancaires

« Dans la lignée de notre projet de reprise de trois sites en Centre - Val de Loire, ce nouveau projet d’acquisition confirme notre capacité à jouer un rôle actif dans la consolidation de notre secteur, tout en maintenant une croissance organique robuste (+11,5% sur l’exercice 2017), se félicite Alexandre Parot, PDG du groupe. Ces deux nouvelles concessions viendront renforcer notre couverture en région Nouvelle - Aquitaine, berceau de notre groupe, et seront créatrices de synergies importantes ».

Le groupe Parot poursuit sa croissance externe. Il s'apprête à acquérir deux sites auprès de la société Al fred Boos Développement (ABD). Ce projet qui a été déposé auprès de l’Autorité de la concurrence, devrait être finalisé au plus tard le 30 avril 2018.Le périmètre qui sera repris par groupe Parot comprend deux concessions Ford en Haute Vienne (87), l’une à Limoges et la seconde à Saint-Junien. Ensemble, ces deux sites ont commercialisé 700 VN et 700 VO en 2017, pour un chiffre d’affaires de 20 M€.Le groupe Parot continue ainsi de densifier son réseau national en enrichissant son offre. Le groupe ambitionne d’intégrer le Top 10 national à l’horizon 2020 (il est actuellement 30e dans le classement 2016 de L’argus).Cette acquisition permettra également au groupe Parot de renforcer son partenariat stratégique avec Ford, dont il est le troisième distributeur en France en 2017 (avec 4391 VN vendus [particuliers + VD + sociétés + location hors courte durée], derrière Maurin (11 027) et Digoin (4 964).L’ensemble des 60 collaborateurs des deux sites rejoindra les effectifs du groupe Parot dès le 1 er mai 2018. Les deux concessions seront consolidées dans les comptes du groupe Parot à cette même date.Selon les informations communiquées par le groupe, l’opération sera financée par dettes bancaires .