2ème distributeur de Ford en France

« Ce nouveau projet de croissance externe répond à une triple ambition, explique le groupe dans un communiqué, densifier le réseau national, renforcer l'offre sur les véhicules particuliers neufs et d’occasion et étoffer le portefeuille avec trois nouvelles marques sur le véhicule particulier : Fiat, Alfa Romeo et un agrément pour la réparation Land Rover ».

Nouvelles synergies pour la plaque Centre-Val de Loire

« Après le rachat de Brienne Auto l’été dernier, ce projet d’acquisition témoigne une nouvelle fois de notre capacité à jouer un rôle actif dans le mouvement de concentration de notre secteur, se félicite Alexandre Parot, PDG du groupe éponyme. Ces deux nouvelles concessions viendront étoffer notre plaque Centre - Val de Loire, qui chapeautera ainsi 5 points de vente pilotés depuis notre site principal basé à Orléans. Cette opération présentera pour nous des synergies importantes en matière de capacité d’absorption puisque les frais de structure de cette plaque seront optimisés, centralisés et absorbés sur un potentiel désormais sensiblement plus important ».

Le groupe Parot poursuit son développement par croissance externe. Il va ainsi acquérir deux concessions dans la région Centre-Val de Loire auprès du groupe Holfi (Webauto).Ce projet a été déposé auprès du Conseil de la concurrence le 12 décembre 2017, l’opération devrait être finalisée début 2018.Le périmètre qui sera repris comprend une concession Ford située à Bourges (Cher) et une concession multimarques (Ford, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo et Land Rover) basée à Châteauroux (Indre). Ensemble, ces deux entités ont commercialisé 1 134 véhicules en 2016, dont 51 % de véhicules neufs et 49 % de véhicules d’occasion, pour un chiffre d’affaires cumulé de 13,5 M€.En outre, cette acquisition permettra au distributeur de renforcer son partenariat avec Ford, dont il est aujourd’hui le second distributeur en France, ainsi qu’avec Fiat Professional qu’il distribuait déjà sur le Limousin.L’ensemble des 37 collaborateurs des deux concessions rejoindra les effectifs du groupe au 1 er trimestre 2018, les deux concessions seront alors consolidées dans les comptes du groupe. L’opération, soumise à l’autorisation du Conseil de la concurrence, sera financée à la fois en fonds propres et par dette bancaire.Le groupe distribue ou répare désormais 9 marques : Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo et Land Rover.Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1 er groupe de distribution coté sur les marchés d’Euronext (ALPAR) . Le 20 juin 2017, il a lancé sa plateforme digitale de vente de VO, zanzicar.fr. Le groupe compte 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 700 collaborateurs.