Les mouvements se poursuivent dans le réseau BMW . Un an après avoir fait main basse sur les affaires B MW et Mini à Grenoble et Meylan (38) , suite à la prise de contrôle de la société Royal SA dirigée par la famille Balas, le groupe Pautric s’apprête à reprendre la concession BMW et Mini de Bourg-en-Bresse (01).« La société Sogep a régularisé un protocole d’accord relatif au transfert majoritaire des actions dépendantes du capital de la Société Polinac, associée unique de la société Patrick Metz Bresse, exploitant un fonds de commerce de concession automobile sous les marques BMW et Mini », rapporte l’Autorité de la concurrence.Cette concession, qui appartient au groupe Patrick Metz, a. Le groupe dirigé par la famille Metz continue de représenter BMW et Mini à Besançon et Lons le Saunier, et BMW à Belfort.Avec cette opération, le groupe Pautric va renforcer sa présence en Rhône-Alpes, puisqu’il est déjà implanté à Lyon et Bourgoin-Jallieu, et conforter surtout sa position de premier distributeur BMW en France. En 2016, il avait commercialiséIl était également le deuxième distributeur Mini avec un volume de 1 500 voitures, derrière PGA.