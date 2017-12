Représentant historique de la marque BMW en France, dont il était en 2016 le premier opérateur (3 500 VN), le groupe Pautric a également pour particularité de distribuer la marque Mercedes-Benz . Ce dernier a en effet signé son entrée dans le réseau de la marque à l’étoile en 2011,. Si l’on en croit l’Autorité de la concurrence, Francis Pautric va céder l’ensemble de ses affaires Etoile Occitane au groupe. En 2016, les quatre concessions ont généré un chiffre d’affaires de l’ordres. Elles représentent un potentiel de plus de 1 500 voitures neuves.Il s’agit donc d’une opération d’envergure pour le groupe dirigé par Ludovic Garcia, qui renforce son partenariat avec la marque à l’étoile et étend son territoire sur les départements de la Haute-Garonne (31) et du Tarn (81). LG Automobiles, qui distribue également les marques Smart, Jeep, Chrysler, Dodge, Lancia et Porsche, avait représenté en 2016 un chiffre d’affaires de. L’opérateur, qui a inauguré en novembre sa nouvelle concession Mercedes-Benz de Perpignan, ouvrira à proximité au deuxième trimestre 2018 un pôle incluant plusieurs boutiques dédiées à l’univers premium.De son côté, Francis Pautric va pouvoir se concentrer pleinement au développement de la marque BMW, qu’il représente dans plusieurs grandes villes hexagonales (Nantes, Rennes Grenoble , Cannes). Le groupe vient notamment de reprendre la concession BMW et Mini de Bourg-en-Bresse , qui appartenait au groupe Patrick Metz.