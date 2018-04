Cinq mois après la reprise de la concession Audi Espace Paris Sud à Viry-Châtillon (91 ), le groupe dirigé par la famille Priod est en passe de renforcer sa position dans la commune de l’Essonne. Il a en effet notifié son intention de reprendre l’affaire Fiat, Alfa Romeo et Kia, située avenue du Général de Gaulle à Viry-Châtillon.« Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d'actions sous conditions suspensives du 3 avril 2018 », indique l’Autorité de la concurrence.Cette affaire appartient à la famille Le Gallou et a généré un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2016.S’il distribue déjà la marque Kia à Souffelweyersheim, suite au rachat des affaires Alliance Automobiles en 2016 , le groupe Priod n’était pas présent dans les réseaux du groupe Fiat. Il va ainsi ajouter deux nouvelles marques à son portefeuille (qui s’élèvera à 11 marques).En 2016, l’opérateur avait généré un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et commercialisé 14 500 VN et 5 500 VO.