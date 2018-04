Black Friday en novembre

Un taux de conversion de 62%

Rhino Events a décidé d’appuyer sur l’accélérateur et de renforcer ses positions en Europe. Après la Belgique et les Pays-Bas l’an passé, et en attendant l’Allemagne en 2019, c’est le marché français qui se situe au cœur de la stratégie de la société anglaise. Si celle-ci accompagne plusieurs distributeurs Opel dans l’Hexagone depuis 2012 (10 à 20 évènements par an), suite à un accord conclu avec la marque au niveau Européen, l’offensive sur le marché français démarre véritablement depuis janvier 2018.« Rhino Events rencontre tellement de succès en Angleterre que l’entreprise n’a pas eu le temps de développer ses activités sur d’autres marchés », précise Bertrand Scheenaerts, passé au sein des groupes Volkswagen et Fiat Chrysler Automobiles, et qui a rejoint Rhino Events en 2016 pour mener ce déploiement européen.Opérationnel dans onze pays, le groupe de Manchester, qui a organisé son premier évènement VIP en 2007 (avec une concession Skoda), revendique, qui ont permis la vente 44 639 véhicules. « Sur les mois de mars et septembre, qui sont les plus dynamiques pour la vente de voitures en Angleterre, nous pouvons organiser jusqu’à 150 évènements par week-end », indique Bertrand Scheenaerts.Pour sa première année pleine sur le marché français, les ambitions sont évidemment plus modestes : organiser plus de 200 évènements. Rhino Events a mené des opérations en 2017. Les distributeurs français comme leurs collègues européens sont confrontés à la même problématique de baisse de trafic dans les affaires. Salons, portes ouvertes, inaugurations mais aussi expositions (à l’image du groupe Pelras à Toulouse ) demeurent des temps-forts essentiels pour faire vivre la concession et attirer les clients. Rhino Events entend séduire les opérateurs avec son approche plus exclusive et haut de gamme de l’évènementiel. L’offre de la société anglaise s’articule autour de quatre évènements distincts : VIP, qui demeure son produit phare, premium, platinium et Black Friday (qui sera lancé en France en novembre 2018). Selon le nombre d’invitations envoyées et la formule choisie. « Nous préconisons aux concessionnaires d’organiser un seul de ces évènements par an pour conserver son caractère exclusif, souligne Bertrand Scheenaerts. Cela permet de faire tourner les stocks et de vendre les voitures qui collent. Nous constatons également que ces opérations s’accompagnent souvent de reprises VO très intéressantes ».L’évènement VIP inclut l’installation d’un dispositif spécial au sein de l’affaire et la mise en place en amont d’une procédure visant à former les équipes de vente. Concrètement, les clients de la concession reçoivent dans les semaines qui précèdent une invitation personnalisée, complétée d’un pass VIP. Une fois inscrits sur le site Internet dédié à l’évènement, ils reçoivent un appel téléphonique d’un vendeur pour fixer un rendez-vous et préparer l’achat. « Mais à aucun moment nous poussons les vendeurs à vendre et les acheteurs à acheter », résume le responsable. Suite à l’envoi des invitations, Rhino Events annonce. « En moyenne, 62% des personnes qui se présentent dans la concession dans le cadre de l’évènement VIP achètent un véhicule. Ces opérations doivent faire de la conversion », revendique Bertrand Scheenaerts.Ainsi, une concession qui pèse un volume dedurant l’évènement, qui se déroule généralement sur quatre jours. « Cela équivaut à 1% de la base de données clients », complète le dirigeant.L'activité de la société devrait battre son plein au second semestre avec le Mondial de l'Automobile et l'opération Black Friday.