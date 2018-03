Citroën nous informe que la concession Citroën et DS de Roanne est passée depuis le 28 février 2018 dans le giron de la société automobile du garage Gambetta, dirigée Jean-Pierre Pothier. Cette affaire était détenue par le groupe Meignan, qui se recentre ainsi sur les marques de l’Alliance (Renault, Dacia et Nissan), qu’il distribue dans la Loire, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et le Rhône.La société automobile du garage Gambetta devient donc multimarque puisqu’elle distribuait exclusivement la marque Peugeot via quatre affaires, implantées à Roanne, Feurs, Cours-la-Ville et Saint-Jean-La-Bussière (69).