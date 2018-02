Développer le VO

Lorsque nous l’avons rencontré fin 2017 (voir entretien paru dans L’argus 4523), Francis Bartholomé , président du CNPA, nous avait parlé d’un projet de village automobile pour son groupe Saint-Christophe. Nos confrères de L’Est Républicain nous informent que ce pôle verra le jour sur la commune de Maxéville, au nord de Nancy (54), en bordure de l'autoroute A31, qui relie Nancy à Metz. « Environ 60 000 voitures circulent sur ce tronçon tous les jours, ce qui nous permettra d'augmenter notre visibilité par dix », informe Bruno Fischer, directeur général du groupe Saint-Christophe.Les premiers travaux viennent de commencer et la livraison du complexe est prévu pour juin 2019. Le groupe Saint-Christophe va y rassembler les marques Ford, Land Rover, Jaguar, Volvo et Kia sur un espace de 40 000 m, dont 10 000 mde bâtiments. L’investissement est estimé à 15,5 M€.Un premier « bâtiment multimarque » sera consacré à Ford, Kia et Volvo, via un showroom de 1 500 m. L’autre site rassemblera sur 650 mles marques Jaguar et Land Rover.« L’après-vente sera spécifique à chaque marque avec toutefois une séparation modulable. Ce projet permettra une interconnectivité entre les services ainsi qu’une optimisation des coûts et des flux », indique Christophe Alamargot, dirigeant de l’agence d’architecture Archipel 41, maître d’œuvre de ce projet. Une carrosserie, présentée comme « l'une des plus modernes de Lorraine », viendra également compléter le dispositif. « Elle a été conçue pour dix productifs et se caractérisera par deux emplacements dédiés à la carrosserie rapide », détaille Bruno Fischer.Le groupe profitera de ce nouvel emplacement pour développer l'activité occasion grâce à 187 places d'exposition à l'extérieur. Il entend notamment mettre l'accent sur les VO de moins de 10 000 euros et de plus de 5 ans. L'opérateur dispose enfin de la surface foncière pour y ajouter une sixième marque à terme ou développer une autre activité.Le groupe Saint-Christophe représente la marque Ford en Meurthe-et-Moselle, en Moselle, dans l’Aisne, la Marne et en Seine-et-Marne, ainsi que Kia, Volvo, Jaguar et Land Rover en Meurthe-et-Moselle. En 2016, il avait généré un chiffre d’affaires de. Pour 2017, les chiffres sont sensiblement identiques.