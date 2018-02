La famille Metz a donc décidé de se retirer de la distribution automobile. Deux mois après avoir vendu la concession BMW et Mini de Bourg-en-Bresse au groupe Pautric , l’opérateur familial s’apprête à céder ses affaires BMW et Mini de Besançon, Belfort et Lons-le-Saunier au groupe Savy, dirigé par Régis Harduin. L’Autorité rapporte que « la holding Harmez envisage d’acquérir à effet du 31 mars 2018 les titres des sociétés Patrick Metz SA et Patrick Metz Jura SAS ».Le groupe Savy représente les marques BMW et Mini à Chenôve (21) et Chalon-sur-Saône (71), ainsi que BMW et Nissan à Chaumont (51). Il est également distributeur BMW Motorrad à Chenôve. En 2017, l’opérateur a représenté un volume de près de 1 000 VN pour un chiffre d’affaires de plus de 60M€.Cette nouvelle opération confirme encore le phénomène de concentration en cours au sein du réseau BMW. Et il y a fort à parier que d’autres mouvements devraient survenir dans les prochaines semaines.A fin 2017, le réseau BMW dénombraitRetrouvez les derniers mouvements dans le réseau BMW :