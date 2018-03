Longtemps confiné sur la ville de Pamiers, au cœur du département de l’Ariège, le groupe Scala Automobiles, dirigé par Franck Stival, étend petit à petit son territoire le long de la Méditerranée. Après avoir racheté en 2015 les concessions Volkswagen et Audi de Perpignan, l’opérateur familial est en passe de finaliser la reprise des affaires Volkswagen et Audi de Narbonne.Dirigées par Philippe Dubois, via la SAS Plaisance Automobiles, elles représentent un chiffre d’affaires deet un volume deAvec cette opération, qui devrait être actée le 31 mai 2017, le groupe Scala Automobiles va renforcer son partenariat avec les deux marques allemandes et poser un premier pied dans le département de l’Aude. L’opérateur, qui distribue également les marques Skoda et Kia à Pamiers, représente désormais un volume de