Deuxième plus gros distributeur indépendant de VO en France, avec le groupe Sofipel s’ouvre petit à petit à la distribution de voitures neuves. L’opérateur vient en effet de reprendre, qui appartenait à Jean-Yves Guennou. Cette affaire avait représenté en 2016 un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros.Présent en Bretagne et en Normandie via cinq enseignes spécialisées dans la vente de VO à particulier (Jacques Bervas, Premium by Autostore, Sélection Auto, Kersaint Auto, Hyper Auto et la concession Porsche Vintage), le groupe breton avait posé un premier pied dans la distribution de voitures neuves en prenant le panneau Suzuki à Brest, en 2013. La marque nippone partage une structure commune avec l’enseigne Sélection Auto. Sans être moteur de ces développements, le groupe n’en reste pas moins à l’écoute des opportunités qui se présentent.« Le rachat de la concession Honda n’était pas du tout à l’ordre du jour en début d’année dernière. Tout s’est vraiment accéléré au second semestre, informe Eric Chalier, responsable occasion du groupe. Il s’agit de marques saines, qui bénéficient d’une image positive car elles n’ont pas été égratignées par les affaires ces dernières années. Nous pouvons ainsi travailler dans de bonnes conditions ».Le groupe annonce également "des projets dans les tuyaux" pour développer son enseigne Jacques Bervas, soit via un développement en propre soit par le rachat de structures existantes.