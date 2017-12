L'enjeu n'est pas de gagner ou de perdre, mais de survivre ou de mourir

« L’industrie automobile est entrée dans une ère de profonde transformation, comme on n’en voit qu’une fois tous les cent ans », a déclaré Akio Toyoda, président de TMC. « Au cours des cent prochaines années, rien ne permet d’affirmer que les constructeurs automobiles joueront encore un rôle prépondérant dans la mobilité. Une bataille décisive s’est engagée ¿pas de celles où l’enjeu est de gagner ou perdre, mais de survivre ou mourir. Nous continuerons à nouer des alliances avec d’autres entreprises et d’autres industries»

Priorité à la réactivité

Encourager les cadres à jouer un rôle plus actif

La machine qui changea le monde a révisé ses rouages. Toyota Motor Corporation (TMC) à l'origine de la production allégée, qui transforma l'industrie automobile, a repensé son organisation.Le constructeur a revu ses structures hiérarchiques pour vieux faire émerger les talents. C’est la suite d’une réforme initiée en 2011 avec un système de management régional en 2011 puis la création d’unités opérationnelles (business units) en 2013.En avril 2016, le constructeur avait franchi un pas supplémentaire avec une organisation autour des produits et non pas des fonctions opérationnelles. Dans les promotions, la compétence va primer sur l’ancienneté.Le groupe avait déjà tourné le dos aux pratiques du passé en nommant des non-japonais à sa tête.Jadis critiqué par sa lenteur pour prendre des décisions importantes dans un contexte d’urgence, Toyota entend corriger ce handicap.« Nous devons nous appuyer sur des hommes et des femmes qui comprennent suffisamment les réalités du métier pour diriger de façon très réactive, poursuit Akio Toyoda. Le genchi genbutsu donne la rapidité de jugement, de prise de décision et d’action pour agir avec discernement dans toutes les situations.»Désormais, l’équipe dirigeante intégrera des personnes prises à l’intérieur et à l’extérieur du groupe Toyota, lequel s’ouvre à la diversité en désignant une femme à un poste de cadre et davantage de cadres non japonais ou issus d’un cursus technique.En plus d’assister le président, des vice-présidents exécutifs seront nommés à la présidence d’entités internes de TMC pour superviser directement leurs domaines de responsabilité. Cette mesure les rapprochera des clients de TMC et formera la prochaine génération de ressources humaines du groupe.L’objectif est d’encourager les cadres à jouer un rôle plus actif. Le poste de « membre » (fellow) sera créé pour des cadres ayant un haut niveau d’expertise.Les divisions liées à la gestion du groupe, ainsi que les B.U. Business Planning & Operation seront restructurées.