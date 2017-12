Le groupe multimarque, dirigé par Didier Chabrier, s’est positionné pour racheter la plaque de PSA Retail dans le département de l’Hérault. Celle-ci se compose des concessions Peugeot et Citroën de Montpellier, de l’affaire Peugeot de Mauguio ainsi que du site bimarque de Le Cres (34).PSA Retail confirme qu’une opération de cession de ces concessions est en cours mais ne souhaite apporter davantage de commentaires à ce stade.A noter que la concession Citroën des Prés-d'Arènes a été mis à la vente par PSA Retail. Le panneau de la marque aux chevrons cohabitera ensuite avec celui du lion au sein de la concession Peugeot, implantée rue de l’Industrie, au Sud de Montpellier. Un DS Store viendra s’y adjoindre également dans les prochains mois.Le groupe Tressol-Chabrier distribue les marques Citroën et DS via 13 affaires implantées dans les départements de l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Lot-et-Garonne. Il représente également le panneau Peugeot à Auch, Brive et Tulle. En 2016, il a commercialisé 17 575 véhicules neufs et 17 217 Vo, pour un chiffre d’affaires de 518 millions d’euros.Par ailleurs, l'Autorité de la Concurrence a également été informée de l'intention du groupe Peyrot, détenu par Robin et Rémi Peyrot et Dominique Didier, de racheter "une société concessionnaires et de ses filiales qui sont des agents de marque" ainsi que la société Aude Location.