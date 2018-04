Alcopa perd son PDG

C’est désormais une certitude, le groupe Belge Alcopa cherche un repreneur pour ses 30 concessions, qui composent sa filiale de distribution automobile Modis. Ces affaires représentent les marques Ford, Volvo, Hyundai, Land Rover, Opel, Toyota, Fiat, Citroën, Kia en Flandre ainsi que les marques du groupe Fiat, Hyundai, Suzuki, Opel et Volvo au Luxembourg.Selon le journal belge L’écho, la mise en vente, lancée l’an dernier, a suscité l’intérêt du groupe néerlandais. Si le deal a avorté durant la période de noël, les discussions se poursuivent entre les deux opérateurs. Aucun autre nom de potentiel repreneur n’a encore filtré à ce stade.« Nous devons d'abord nous mettre d'accord avec Alcopa et ensuite obtenir l’autorisation de tous les importateurs impliqués. C'est une condition absolue, mais nous sommes sur la bonne voie », a confié Eric Berkhof, dirigeant du groupe néerlandais au journal Automotive Management. A ce stade, rien n'est encore acté.Positionné parmi les plus gros opérateurs aux Pays-Bas avec le groupe Stern, Van Mossel distribue les marques du groupe de Volkswagen, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Ford, Kia, Jaguar, Land Rover. Il exploite également trois « mega » centres pour la vente de véhicules d’occasion. Le groupe, qui n’opère sur le marché belge que via des sociétés de leasing (DirectLease, J&T Autolease...), représenteLe groupe Alcopa, via sa filiale Alcomotive, est également importateur en Belgique (Hyundai, Isuzu, Ssangyong et Suzuki), en Allemagne (Ssangyong), aux Pays-Bas (Isuzu, Ssangyong), en Pologne (Isuzu, Ssangyong), en Suisse (Hyundai, Ssangyong) et au Luxembourg (Hyundai, Isuzu, Ssangyong et Suzuki). Ces affaires ne font pas partie de la transaction.Après le départ fin 2017 de Benoît Dejean, qui a dirigé la filiale Modis pendant plusieurs années, c’est Benoît Ghiot, CEO d’Alcopa depuis 2015, qui vient de quitter le groupe belge. Ce dernier est désormais présidé par Axel Moorkens.