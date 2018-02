La fin d’année 2017 a été riche pour le groupe dirigé par Vincent Girerd . L’opérateur multimarque, qui a finalisé en septembre 2017 la reprise des affaires Toyota et Fiat de Roanne , appartenant à Pierre Bivon, a officialisé en novembre dernier le rachat de la concession Toyota de Saint-Etienne, et de son annexe Lexus pour la réparation. Ces affaires appartenaient au groupe Sivam. Les discussions avaient débuté entre les deux opérateurs et le constructeur au cours de l'été.Le groupe Vulcain fait donc une entrée remarquée dans le réseau Toyota. Les deux affaires de la marque nippone sont intégrées dans une nouvelle entité, baptisée Loire Alliance Motors, qui englobe également les affaires Fiat et Fiat Professional de Roanne. La concession de Saint-Etienne a représenté en 2017La concession rencontrait des difficultés financières et affichaient des performances insuffisantes. Le groupe Vulcain table sur un volume de 600 véhicules en année pleine pour renouer avec la rentabilité.Positionné en 43position de notre dernier top 100, l’opérateur avait représenté en 2016 un chiffre d’affaires de 274 millions d’euros et commercialisé 8 591 VN pour 6 114 VO.