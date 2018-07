Opel à Issoire



Doubler le résultat opérationnel

Fin mai 2018, PSA Retail annonçait l’ouverture d’un premier site Opel dans le 15e arrondissement de Paris , en attendant d’autres projets dans les prochains mois du côté de Bois-Colombes (92) et de Bondy (93). Le groupe Vulcain , dirigé par Vincent Girerd , est le premier opérateur privé à annoncer la création d’une concession trimarque. Ce projet se concrétisera en fin d’année 2018 à Clermont-Ferrand. La marque allemande restera implantée dans l’est de la ville puisque le point de vente actuel est distant de seulement deux kilomètres des affaires Citroën et DS. Concrètement, Opel prendra place au cœur du hall dédié aux véhicules d’occasion. Cette dernière activité sera accueillie dans une structure actuellement dévolue au service rapide. Un atelier de préparation viendra enfin s’adjoindre au sein du site.En Auvergne, les deux marques françaises sont intégrées dans l’entité Oppidum Automobiles, qui a livréd’euros en 2017 via les sites de Clermont-Ferrand, Issoire et Thiais. L’entité Auvergne Automobiles, qui intègre la marque au Blitz (à Clermont-Ferrand seulement), a représenté un volume deA lire aussi Le groupe Vulcain va ouvrir un centre de préparation de VO à Lyon Sur une année pleine, le groupe Vulcain table sur un volume deCe rapprochement sera également effectif en fin d’année 2018 à Issoire, où Opel, qui n’est pas distribuée dans la ville, prendra place à côté de Citroën. Le groupe ne distribuant pas la marque aux chevrons dans le Rhône, son principal bastion avec Opel, il est donc peu probable qu’un tel chantier se renouvelle.En revanche, d’autres opérateurs hexagonaux pourraient s’en inspirer. En France, les groupesdistribuent Opel et au moins l’une des trois marques du groupe PSA (mais pas forcément dans la même ville).En 2017, le groupe Vulcain a commercialisé 10 025 VN et 6 371 VO (dont 3 434 à particulier) et engrangé un chiffre d’affaires de 293 M€.. Le bénéfice du groupe a représenté 0,48% du chiffre d’affaires, un chiffre que Vincent Girerd, directeur général du groupe, entend doubler en 2019 (atteindre 1%) via la croissance des volumes VN et VO, le développement de la productions des services, l’optimisation de l’utilisation des surfaces ou encore la poursuite de la diversification. Il n’exclut pas notamment de saisir de nouvelles opportunités dans le secteur de la moto.