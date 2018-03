Le groupe Vulcain , dirigé par Vincent Girerd, a adopté le 1er mars 2018 une nouvelle organisation dans le but de « faire face aux nouveaux défis, dont celui de la concentration des réseaux, mais aussi pour être performant sur les indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis par les marques ».Le groupe multimarque s’articule désormais autour du comité de direction et de 4 entités :-La direction de la distribution automobile regroupant l’ensemble des entités de distribution du groupe et le développement de l’activité Financement-La direction du développement et des méthodes. Claude Winckler en prend la charge afin de piloter, avec l’appui de Vincent Mourier, la croissance des activités véhicules d’occasion, motos et carrosserie.-La direction administrative, financière et ressources humaines avec l’arrivée au sein du groupe de Valérie Bernard en tant que directrice des ressources humaines et de la formation.-La direction marketing et digitale.L’opérateur se fixe pour objectif « d’augmenter ses parts de marché véhicules neufs et service, améliorer la qualité du traitement client ainsi que les méthodes et process, atteindre un ratio de 1 VO à particulier pour 1 VN, digitaliser son offre client et poursuivre la diversification des activités ».Le groupe Vulcain, qui distribue 14 marques via 26 sites implantés en Rhône-Alpes, en Auvergne et en Ile-de-France a commercialisé