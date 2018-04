Très actif depuis plusieurs mois, le groupement Alternative Autoparts , dirigé par Patrice Godefroy et Fabrice Godefroy, annone l’arrivée en avril 2018 d’un nouvel adhérent : Automotive Factory Parts (AFP). Fondée en 2009 par Serge Falco, la société dispose d’un entrepôt de 12 000 m² situé à Gennevilliers (92), qui stocke 60 000 références.Elle livre 2 fois par jour sur toute l’Île-de-France mais également en express à J+1 pour les autres départements. Automotive Factory Parts a généré un« J’apporte aujourd’hui une offre complémentaire à la plateforme de PAP Gennevilliers, avec qui nous avons seulement 5 fournisseurs en communs. Cela nous permettra de proposer à l’ensemble de nos clients une offre plus large et plus complète », explique Serge Falco. En janvier 2018, Alternative Autoparts avait en effet déjà posé un premier pied à Gennevilliers en accueillant Pièces Auto Plateforme Le groupement Alternative Autoparts compte aujourd’hui 31 adhérents, 73 points de vente, 22 relais techniques, 1 plateforme nationale et 6 plateformes régionales.