A l’occasion de la convention annuelle qui s’est tenue à Amsterdam en octobre 2017, le groupement national des concessionnaires Opel avait annoncé la mise en place de la GNCO Academia afin de permettre à l’ensemble des concessionnaires d’étoffer leurs équipes de vente.« Cette initiative répond à un réel besoin de nos adhérents, permettant de recruter un vendeur formé à la culture et au mode de fonctionnement de chaque entreprise », explique Marc Bruschet, président du groupement. Le recrutement et la formation ont été confiés au cabinet Auto Consultant, qui accompagne 27 groupes de distribution en France via ses Business Academy (423 formations dispensées en 2017).(37 ans de moyenne d’âge), est réunie depuis le 22 janvier 2018 à Versailles, au sein des locaux du GNCO. Celle-ci va servir de pilote.A la demande de concessionnaires Opel, désireux d’apporter du sang neuf dans leurs affaires,. Ces « académiciens » sont pour la plupart des commerciaux expérimentés ou ayant une expérience dans la relation client,. «« Notre mission est de trouver des personnes issues d’autres secteur d’activités, de les former et les transformer pour devenir des vendeurs automobiles. Notre approche est complémentaire des formations en alternance ou du recrutement classique », expose Stéphane Gomez, dirigeant d’Auto Consultant.Le candidat sélectionné par le distributeur Opel* s’engage sur un cursus de trois mois. Après la première semaine de formation dispensée au sein du GNCO, il va se familiariser avec l’ensemble des services d’une concession pour avoir une vision globale du métier. Le candidat signe d’abord un CDD de six mois suivi automatiquement d’un contrat à durée indéterminée. « Cette formule permet aux concessionnaires de bénéficier du dispositif de l'AFPR (Action de formation préalable au recrutement), qui prend en charge la quasi-totalité du coût de la formation », informe le GNCO.Une autre promotion, cette fois-ci orientée sur le métier de conseiller clientèle service (CCS), est annoncée pour 2018.*Pour cette première promotion, les « académiciens » venaient des concessions Opel de Saint-Brieuc (groupe Hamon), Sens (Amplitude), Nîmes (Auto2000), Bayonne (Christian Denis) et Saint-Ouen l’Aumône (Rousseau).