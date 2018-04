Alphabet poursuit son développement international. Le spécialiste de la location de longue durée a conclu un partenariat avec Finlog pour investir le marché portugais. Cet acteur de mobilité pan-ibérique, détenu à 100% par le groupe Salvador Caetano, gère une flotte d'environ 11 000 véhicules. En Irlande, la filiale de BMW Group a choisi de s’appuyer sur la société Avis Fleet Solutions pour lancer ses activités. Avec un portefeuille d'environ 2 200 véhicules, celle-ci occupe la 3position sur le marché irlandais de la location longue durée.Alphabet est désormais implanté dans« Face aux enjeux de la mondialisation, il est important pour Alphabet de poursuivre sa stratégie de développement international, en corrélation avec la réalité des marchés et les besoins des entreprises. En choisissant de s’implanter au Portugal et en Irlande, pays dotés d’une attractivité économique à fort potentiel, Alphabet renforce sa position d’acteur incontournable de la mobilité auprès des entreprises à rayonnement international comme auprès de celles qui sont implantées localement », explique Olivier Monot, PDG d’Alphabet France.Au niveau mondial, Alphabet annonce une flotte de plus de 680 000 véhicules. En France, en 2017, le 4loueur longue durée de véhicules multimarques a dépassé les 30 000 véhicules commandés, soit une progression de +7,5%, et les 97 000 véhicules en parc, en hausse de près de +9%.