Accéder au véhicule grâce à la télématique

Faciliter l'accès aux véhicules électriques

« Ces offres avant-gardistes vont contribuer à la transformation du marché et accélérer l’élargissement de notre offre globale, prévoit Philippe Bismut. Nous nous engageons toujours plus à apporter aux collaborateurs de nos clients et aux particuliers des solutions innovantes, simples d’utilisation et toujours plus respectueuse de l’environnement. »

Comme la LLD dans son ensemble, le loueur de longue durée, Arval, entité de BNP Paribas, a le vent en poupe. En 2017, sa flotte a grossi de 7,4% à 1,1 million de véhicules dans le monde dont 300 000 en France (+5%). Si l’on en croit les ambitions exposées par Philippe Bismut, directeur général d’Arval, lors d’une conférence de presse internationale, tenue à Paris, ce mardi 13 février 2018, cette dynamique devrait se poursuivre.Le loueur va notamment s'appuyer sur des offres nouvelles liées au potentiel ouvert par l’univers digital. Grâce à des applications pour smartphone, il lui est en effet possible de cibler directement l’utilisateur des véhicules en location, le particulier donc. Ce marché dont rêve depuis des années la profession, semble enfin mûr.Une solution baptisée « Arval For Me » permet aux particuliers d’avoir accès au réseau du loueur et à ses services (entretien et véhicule de remplacement). Une autre, Arval Car Sharing, peut mettre à la disposition du salarié, grâce à une plateforme en ligne, un véhicule pendant une période donnée. L’accès au véhicule est facilité via la télématique Arval Active Link). Testée en Italie, cette offre sera graduellement mise en œuvre dans tous les pays européens.Quant à la solution, Arval for Employee, elle est également conçue pour les collaborateurs des entreprises clientes du loueur. Elle propose des formules de leasing, avec accès aux réseaux partenaires pour l’entretien. L’application, Arval for Drivers facilite l’usage quotidien des voitures par leurs conducteurs.Enfin, Arval entend également mettre l’accent sur l’offre de véhicules électriques. A cette fin, l’entreprise a noué des partenariats avec Renault, Nissan et NewMotion (système de recharge). Les solutions mises au point, qui seront lancées en France dès cette année, comprennent l’installation du système de recharge au domicile ou sur le lieu de travail. Elles prévoient également la mise à disposition d’un véhicule thermique pour des périodes courtes comme les vacances.