La presse sauvée par Renault ? Claude Perdriel , président directeur général du groupe Challenges, y croit ferme : "Cette idée, si innovante, s'impose à nous, sur le champ, comme une évidence. Chaque année, au lieu de perdre 6000 points de vente, nous allons retrouver des millions de lecteurs et d'auditeurs potentiels. Renault (...) prend 40% de notre groupe et s'engage à respecter notre indépendance éditoriale. Détenteur de 60% des parts, je reste garant de celle-ci" écrit le nonagénaire dans un édito à paraitre le 14 décembre.L'idée de Renault est en effet d'assurer d'un flux éditorial "de haute qualité" à bord de ses futurs véhicules : "Les Français et les Européens passent aujourd’hui en moyenne deux heures par jour dans leur véhicule. Claude Perdriel et Carlos Ghosn partagent une conviction forte : le développement de la voiture connectée et autonome va libérer du temps utile aux utilisateurs" indique Renault dans un communiqué.rédigées par les journalistes de Challenges.