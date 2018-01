"Le marché allemand de la voiture particulière neuve a crû l'an passé pour la quatrième année consécutive et atteint ainsi le volume le plus élevé de la décennie", s'est réjoui Matthias Wissmann, président de la fédération allemande de l'automobile VDA.

Un marché soutenu par des primes

Une progression très relative des véhicules propres

Les bons scores de PSA et de Renault

Le premier marché européen poursuit son redressement. Malgré un tassement de 1% à 254.000 unités en décembre (qui comptait deux jours ouvrés de moins que décembre 2016), les ventes de voitures neuves en Allemagne ont progressé de 2,7% à 3,44 millions d'unités.Le volume de ventes n'avait pas été aussi élevé depuis l'instauration en 2009, lors de la crise financière, d'une prime à la casse pour soutenir le marché.Le marché du travail allemand ainsi que les diverses primes et réductions mises en place par les constructeurs expliquent cette performance.Mais 2018 pourrait marquer la fin de l'euphorie. On n'attend pas de croissance du marché automobile allemand, alors que les primes à l'achat des constructeurs doivent disparaître en cours d'année.La part de marché des moteurs diesel, qui s'était déjà effritée en 2016, a plongé de plus de 7 points à 38,8%. Elle atteignait 48% en 2015.Le cabinet EY table sur une poursuite de la dégringolade du diesel en 2018, à 33% de part de marché.Ce décrochage intervient alors que plusieurs villes allemandes pourraient bientôt interdire à la circulation les véhicules diesel les plus polluants.Les voitures à essence ont profité de ce désamour. Leur part de marché a grimpé de 52,1% à 57,7% en un an.Les motorisations alternatives représentent toujours une goutte d'eau sur le marché allemand, en dépit d'une nette progression. L'an passé, il s'est vendu près de 85.000 voitures hybrides neuves (+76%), soit 2,5% du marché, et quelque 25.000 voitures tout électrique (+120%), qui ne pèsent que 0,7% du marché.Chez PSA, Citroën (+8,3%) et Peugeot (+25%) ont fait nettement mieux que le marché tandis qu'Opel, depuis peu dans l'escarcelle du groupe français, a fait du surplace. Renault a enregistré une progression de 8,1%.Le nouveau venu américain Tesla a fait des étincelles (+75%) pour une part de marché encore dérisoire (0,1%).La domination de la marque Volkswagen s'est encore étiolée (18,4%), sous l'effet d'une baisse des ventes de plus de 3% sur un an.Dans le haut de gamme, Mercedes a tiré son épingle du jeu (+4,8%) tandis que ses rivaux et compatriotes Audi (-2,2%) et BMW (-0,1%) ont cédé un peu de terrain.