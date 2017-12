Le diesel en crise

"Ce huitième mois de baisse des ventes constitue une grosse source d'inquiétude, la confiance déclinante des entreprises et des consommateurs étant aggravée par les messages anti-diesel du gouvernement", a expliqué Mike Hawes, le directeur général de la SMMT.

A quand une prime à la casse britannique?

"Le ministre des Finances a déçu les espoirs des constructeurs dans son budget du mois dernier, en se gardant d'annoncer des subventions pour aider les propriétaires de voitures diesel à s'en défaire. Les ventes vont donc continuer de décliner à moins que les constructeurs ne prolongent leurs propres programmes de reprise des vieilles voitures à la fin de l'année", a expliqué Samuel Tombs, analyste chez Pantheon Macroeconomics.

La chute est d’autant plus douloureuse que le marché britannique tombe de haut. Novembre aura été le 8ème mois consécutif de baisse, avec une glissade 11,2% à 163 541 voitures. Les ventes de diesel ont dégringolé de plus de 30%.Depuis le début de l'année, les ventes ont reculé de 5%. Ces derniers mois, la SMMT (organisation britannique de l’automobile) avait mis en avant, entre autres, l'impact négatif des incertitudes entourant les négociations du Brexit pour expliquer la faiblesse des ventes de voiture.Mais l'association insiste désormais sur les difficultés des ventes de véhicules diesel. Les clients se demandent s'ils vont être concernés par les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement pour limiter les émissions polluantes, avec la fin des ventes de voitures diesel ou essence prévue au Royaume-Uni d'ici 2040.Les ventes de véhicules d'entreprises ont davantage chuté (-14,4%) que celles de voitures de tourisme (-5,1%). La Ford Fiesta a été en novembre le modèle le plus populaire, devant la Golf de Volkswagen et la Mini du groupe BMW.Le secteur s'inquiète de surcroît à propos des négociations du Brexit: la SMMT espère un accord entre Londres et Bruxelles pour garantir une période de transition sans limite fixée dans le temps, afin de permettre à cette industrie de s'adapter aux nouvelles conditions commerciales nées de la sortie britannique de l'UE prévue en mars 2019.