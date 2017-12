C’est un léger accident, comme le marché de l’occasion n’en a pas beaucoup connu cette année. Malgré un jour ouvré supplémentaire, les immatriculations de véhicules d’occasion particuliers ont reculé de. Dans le même temps, celles de véhicules neufs ont grimpé de 10,3 %.sur ce dernier mois, contre un ratio de 2,8 VO pour 1 VN sur l’ensemble de l’exercice 2017.Les marques françaises ont accusé un repli de 10,3 %, tandis que le recul s’établit à -6,7 % pour les marques importées. Seules deux d’entre elles n’ont pas sombré sur ce mois : Dacia (+9,4 %) et Kia (+3,6 %).Tous les segments de marché ont vu rouge en novembre. Avec 38 354 immatriculations, celui des VO de moins de 1 an a reculé de 4,2 %. La tranche des produits âgés de 1 à 2 ans a enregistré une baisse de 4,8 %. Les plus fortes chutes proviennent du marché des VO âgés de 4 à 5 ans (-13,6 %) et de celui des produits âgés de 5 à 6 ans (-15,6 %).Sur onze mois, il s’est immatriculépar rapport à la même période de l’an passé. Le marché reste porté par le segment des produits de moins de 1 an (+11,8 %) et la tranche des VO de 1 à 2 ans (+ 9%). En 2017, il devrait vraisemblablement dépasser les 5,7 millions d’unités et établir un nouveau record.-Retrouvez les statistiques du marché VPO en novembre 2017 en cliquant sur le lien ci-dessous