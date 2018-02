2,8 VO pour 1 VN

Toutes années de fabrication regroupées Janvier 2018 Marque Volume % %Var TOTAL MARCHE 442 868 100,00 -4,3 MARQUES FR. 237 728 53,68 -5,7 CITROEN 52 726 11,91 -5,7 DS 4 614 1,04 -1,5 PEUGEOT 83 032 18,75 -4,7 RENAULT 97 146 21,94 -6,8 MARQUES ETR. 205 140 46,32 -2,6 ALFA ROMEO 2 967 0,67 -14,0 AUDI 16 504 3,73 -4,9 B.M.W. 15 644 3,53 -5,2 DACIA 7 425 1,68 +10,4 FIAT 12 352 2,79 -2,5 FORD 16 981 3,83 -7,6 HYUNDAI 4 154 0,94 +4,6 KIA 3 734 0,84 +8,1 MERCEDES 15 377 3,47 +0,8 MINI 4 996 1,13 +3,6 NISSAN 12 232 2,76 +4,1 OPEL 15 818 3,57 -6,2 SEAT 6 166 1,39 -2,1 SKODA 2 456 0,55 +8,8 SUZUKI 3 431 0,77 +6,6 TOYOTA 11 312 2,55 +2,4 VOLKSWAGEN 32 794 7,40 -4,4 VOLVO 2 296 0,52 -7,3

-8,7 % en novembre, -15,2 % en décembre et maintenant -4,3 % en janvier 2018, le coup d’arrêt perdure pour le marché de l’occasion. Il s’est immatriculé, contre 462 912 sur le même mois l’an passé. Les marques hexagonales ont cumulé 237 728 unités (-5,7 %), représentant 53,7 % des transactions de VO. Celles importées ont accusé un recul de 2,6 %, à 205 140 véhicules (46,3 % du marché).Le segment des VO âgés de moins de 1 an a reculé de 4,3 % sur ce premier mois, à 42 718 unités, représentant 9,6 % des immatriculations. Il a été tiré par le bas par les marques hexagonales (-13,1 %). Renault et Peugeot ont vu leurs immatriculations chuter respectivement de 15,1 % et 11,6 %. Celles de Citroën ont baisser de 7,9 % et celles de DS de 37,8 %. Sur ce segment bien alimenté par les VD, la Mégane a été le modèle le plus vendu (1 817 unités), devant la Clio (1 793) et le Captur (1 655). La Peugeot 208 (1 641) et la Citroën (1 628) sont juste derrière.Du côté des marques importées, le bilan est positif (+5,4 %) grâce aux progressions affichées par BMW (+12,4 %), Fiat (+8 %), Mercedes-Benz (+27,3 %) et Volkswagen (+9,4 %). Sur ce marché des VO de moins de 1 an, les plus fortes progressions sont à mettre à l’actif des BMW Serie 2 (+93 %), Ford Kuga (+41,6 %), Opel Corsa (+43,6 %) et Volkswagen Polo (+24 %).Sur ce mois de janvier 2018, seule la tranche des véhicules d’occasion âgés de 1 à 2 ans affiche une progression : +1,5 %, à 27 334 unités.Le segment des produits âgés de 1 à 5 ans recule de 1,1 %. Enfin, celui des VO âgés de 5 ans et plus accuse un repli de 5,4 %. Il a représenté 67 % des transactions de VO en janvier.Il s’est immatriculé 2,8 VO pour 1 VN en janvier 2018 en France.