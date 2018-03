Les VO de plus de 5 ans sous les 65 %

-4,6 % sur deux mois

Immatriculations de VPO en février 2018 Fév. 2018 Jan. à Fév.2018 Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 431 983 100,00 -4,8 874 837 100,00 -4,6 MARQUES FR. 230 648 53,39 -7,0 468 366 53,54 -6,4 CITROEN 50 894 11,78 -7,7 103 621 11,84 -6,7 DS 4 577 1,06 -3,8 9 181 1,05 -2,8 PEUGEOT 80 830 18,71 -5,1 163 861 18,73 -4,9 RENAULT 94 124 21,79 -8,2 191 269 21,86 -7,5 MARQUES ETR. 201 335 46,61 -2,2 406 471 46,46 -2,4 ALFA ROMEO 2 959 0,68 -11,0 5 926 0,68 -12,5 AUDI 16 051 3,72 -5,4 32 555 3,72 -5,2 B.M.W. 15 269 3,53 -5,3 30 913 3,53 -5,3 DACIA 8 120 1,88 +16,4 15 545 1,78 +13,5 FIAT 12 037 2,79 -4,0 24 389 2,79 -3,2 FORD 16 824 3,89 -6,2 33 805 3,86 -6,9 HYUNDAI 4 072 0,94 +0,9 8 226 0,94 +2,7 KIA 3 472 0,80 +0,2 7 206 0,82 +4,1 MERCEDES 15 142 3,51 +3,7 30 518 3,49 +2,2 MINI 4 639 1,07 +0,3 9 634 1,10 +2,0 NISSAN 12 161 2,82 +3,5 24 393 2,79 +3,8 OPEL 15 540 3,60 -5,6 31 357 3,58 -5,9 SEAT 6 115 1,42 -0,5 12 281 1,40 -1,3 SKODA 2 539 0,59 +17,4 4 995 0,57 +13,0 SUZUKI 3 452 0,80 +8,7 6 885 0,79 +7,6 TOYOTA 11 127 2,58 +5,3 22 439 2,56 +3,8 VOLKSWAGEN 31 723 7,34 -5,0 64 517 7,37 -4,7 VOLVO 2 319 0,54 -1,1 4 615 0,53 -4,3

La mauvaise série a commencé en novembre 2017. Depuis, le marché de la seconde main n’en finit plus de reculer. Le blocage des cartes grises suite à la fermeture des guichets en préfecture, une prime à la conversion qui profite davantage aux ventes de véhicules neufs ou tout simplement des performances élevées l’an passé à la même période peuvent expliquer ce coup de mou. Sur le mois de février,par rapport au même mois de l’an passé. En janvier , la baisse était de -4,3 %.Les marques françaises ont été les plus touchées (-7 %), Renault (-8,2 %) et Citroën (-7,7 %) en tête. Le repli a été moins prononcé du côté des marques importées (-2,2 %) grâce aux bonds enregistrés par Dacia (+16,4%), Skoda (+17,4%) ou encore Suzuki (+8,7 %).En scrutant de plus près les différents segments qui composent le marché de l’occasion, le bilan se révèle toutefois moins négatif pour les professionnels. En effet,, ce qui profite aux véhicules récents.Porté de manière évidente par les marques importées (+14,3 %), dont certaines surfent sur des nouveaux modèles,. Un véhicule d’occasion sur dix immatriculé en février était âgé de moins d’un an (part de 9,8 %). Skoda (+128%), Seat (+62,7 %), Toyota (+49,5 %) et Mercedes-Benz (+47,5 %) y ont affiché les croissances les plus significatives. A contrario, Renault (-9,9 %) et plus encore DS (-36,2 %) ont été à la peine.celle des produits âgés de 2 à 4 ans y est allée de sa hausse de 4,3 %, en revanche ça se gâte fortement surAvec un total de 279 871 unités, il représente toujours le gros du gâteau, soit 64,8 %. Mais sa part a considérablement fondu (67,1 % fin janvier 2018).Sur deux mois, le marché de l’occasion accuse un repli de 4,6 % par rapport à la même période de l’an passé, à 874 837 unités. Le segment des VO âgés de moins de 1 an fait de la résistance (-0,7 %), celui des produits âgés de 1 à 5 ans progresse (+1,2%) tandis que le marché des VO âgés de 5 ans et plus décroche (-7,0%).