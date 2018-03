1,85 VUO pour 1 VUN

Immatriculations de VUO en France en février 2018 (tous segments confondus) Fév. 2017 Fév. 2018 Jan. à Fév.2017 Jan. à Fév.2018 Marque Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var TOTAL MARCHE 65 770 100,00 62 332 100,00 -5,2 133 347 100,00 127 432 100,00 -4,4 MARQUES FR. 43 641 66,35 40 959 65,71 -6,1 88 638 66,47 84 140 66,03 -5,1 CITROEN 11 625 17,68 10 889 17,47 -6,3 23 569 17,67 22 362 17,55 -5,1 PEUGEOT 10 674 16,23 10 073 16,16 -5,6 21 938 16,45 20 763 16,29 -5,4 RENAULT 21 065 32,03 19 804 31,77 -6,0 42 611 31,95 40 573 31,84 -4,8 MARQUES ETR. 22 129 33,65 21 373 34,29 -3,4 44 709 33,53 43 292 33,97 -3,2 FIAT 5 153 7,83 4 858 7,79 -5,7 9 915 7,44 9 620 7,55 -3,0 FORD 3 496 5,32 3 326 5,34 -4,9 6 937 5,20 6 713 5,27 -3,2 IVECO 1 988 3,02 1 980 3,18 -0,4 4 232 3,17 3 885 3,05 -8,2 MERCEDES 3 400 5,17 3 164 5,08 -6,9 7 004 5,25 6 625 5,20 -5,4 MITSUBISHI 405 0,62 445 0,71 +9,9 862 0,65 911 0,71 +5,7 NISSAN 1 657 2,52 1 576 2,53 -4,9 3 356 2,52 3 194 2,51 -4,8 OPEL 1 082 1,65 1 042 1,67 -3,7 2 231 1,67 2 094 1,64 -6,1 TOYOTA 752 1,14 763 1,22 +1,5 1 565 1,17 1 563 1,23 -0,1 VOLKSWAGEN 2 294 3,49 2 370 3,80 +3,3 4 724 3,54 4 840 3,80 +2,5

Le marché français des véhicules utilitaires d’occasion n’a pas fait mieux que celui des voitures particulières sur ce deuxième mois de l’année. En effet, avec upar rapport à février 2017. Les immatriculations ont reculé pour les trois marques hexagonales : Citroën (-6,3 %), Peugeot (-5,6 %), Renault (-6%). A noter que Citroën, distancée par Peugeot sur le marché du neuf, continue de devancer la marque au lion en occasion (+ 816 unités en février). Du côté des marques importées, Volkswagen (+3,3 %) et Toyota (+1,5 %) se sont bien comportées, tandis que Fiat (-5,7%), Ford (-4,9%) et Mercedes (-6,9 %) ont perdu du terrain.sur ce deuxième mois, à seulement 3 490 véhicules. Renault (+21,6) a été particulièrement en vue, surfant sur les performances des Kangoo (+23,5%) et Trafic (+34,1%). Peugeot n’a pas été en reste (+8,6%) grâce à l’Expert (+40,8 %), tandis que la hausse de Citroën a été plus mesurée (+1,1 %). Pour les marques importées, les principales progressions sur ce segment sont à mettre à l’actif de Volkswagen (+61,4%), qui profite du Transporter (+36,1%) et du Crafter (+300%), Mercedes (+19,4%) et Opel (+50%)., à 14 521 immatriculations. La baisse a encore été plus marquée pourLes utilitaires âgés de plus de 5 ans représentent encore plus de 70 % des ventes d’occasions en France (71,1%).Sur deux mois, le marché des VUO accuse une. Le segment des véhicules âgés de moins de 1 an se porte bien depuis janvier (+11,1 %), à 6 976 unités. Mais les deux principaux marchés en volume dévissent : -4,6 % pour les 1 à 5 ans et -5,4 % pour les 5 ans et plus.En 2018,